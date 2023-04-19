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Индия к лету 2023-го обойдет Китай и станет самой населенной страной мира – ООН

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Индия возглавит список самых населенных стран мира уже летом 2023 года, обогнав Китай
Индия возглавит список самых населенных стран мира уже летом 2023 года, обогнав Китай
Фото: EPA

В ближайшие несколько месяцев Индия опередит Китай по количеству жителей и станет самой населенной страной в мире. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 апреля данные ООН (UN’s World Population Dashboard).

По прогнозу ООН, население Индии к середине 2023 года достигнет 1 млрд 428,6 млн человек, что почти на 3 млн человек больше, чем в этот момент будет жить в Китае (1 млрд 425,7 млн человек). Bloomberg отмечает, что население специальных административных районов Китая – Гонконга и Макао (а также Тайваня) – не включено ООН в эту цифру.

ООН считается самым авторитетным источником данных о численности населения стран мира. Еще одна организация, изучающая демографию, – World Population Review – еще в январе 2023 года объявила, что Индия обогнала по количеству жителей Китай, писало Bloomberg.

Контекст:

Население Земли, по расчетам ООН, достигло восьми миллиардов человек 15 ноября 2022 года. В ООН напомнили, что глобальному населению потребовалось 12 лет, чтобы вырасти с 7 до 8 млрд. На то, чтобы оно достигло 9 млрд, потребуется примерно 15 лет – до 2037 года. 

Последние прогнозы предполагают также, что население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и до 9,7 млрд в 2050 году. Достичь пика в 10,4 млрд человечество может в 2080-х годах и оставаться на этом уровне до 2100 года.

Теги: Индия, Китай, ООН, прогноз, демография, население
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