ГОРДОН
 
 
МИР

Население Земли достигло восьми миллиардов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Больше всего прирост населения наблюдается в странах Африки
Больше всего прирост населения наблюдается в странах Африки
Фото: EPA

15 ноября 2022 года население мира, по прогнозам, должно достичь 8 млрд человек. Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.

В ООН подчеркивают, что это станет важной вехой в развитии человечества.

"Этот беспрецедентный рост обусловлен постепенным увеличением продолжительности жизни человека благодаря улучшению общественного здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины. Это также является результатом высоких и устойчивых уровней рождаемости в некоторых странах", – говорится в сообщении.

В ООН напомнили, что глобальному населению потребовалось 12 лет, чтобы вырасти с 7 до 8 млрд. На то, чтобы оно достигло 9 млрд, потребуется примерно 15 лет – до 2037 года. Это говорит о том, что общие темпы роста мирового населения замедляются.

Также в организации отметили, что страны с самым высоким уровнем рождаемости, как правило, имеют самый низкий доход на душу населения. Следовательно, глобальный прирост населения со временем все больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находится в странах Африки к югу от Сахары.

В этих странах устойчивый быстрый рост населения может помешать достижению целей в области устойчивого развития, которые остаются лучшим в мире путем к счастливому и здоровому будущему, подчеркнули в ООН.

Контекст:

Население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года, упав менее чем на 1 процент в 2020 году, сообщают в ООН.

Последние прогнозы предполагают, что население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050 году. Достичь пика в 10,4 млрд человечество может в 2080-х годах и оставаться на этом уровне до 2100 года.

Теги: ООН, Африка, прогноз, население, будущее, рождаемость
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото
Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото
"Такая красота". Бех-Романчук снялась в бикини с верхнего ракурса
"Такая красота". Бех-Романчук снялась в бикини с верхнего ракурса
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса из цветной капусты
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса – из цветной капусты
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото пошлость". Волочкова снялась без трусов
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
  "Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео
"Такую красоту иметь это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (591676)
2
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (99532)
3
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (54937)
4
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (44183)
5
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (43762)
6
32-летняя Дорофеева показала живот (41421)
7
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (31170)
8
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (29844)
 
 
 
 