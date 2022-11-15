Население Земли достигло восьми миллиардов

В ООН подчеркивают, что это станет важной вехой в развитии человечества.

"Этот беспрецедентный рост обусловлен постепенным увеличением продолжительности жизни человека благодаря улучшению общественного здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины. Это также является результатом высоких и устойчивых уровней рождаемости в некоторых странах", – говорится в сообщении.

В ООН напомнили, что глобальному населению потребовалось 12 лет, чтобы вырасти с 7 до 8 млрд. На то, чтобы оно достигло 9 млрд, потребуется примерно 15 лет – до 2037 года. Это говорит о том, что общие темпы роста мирового населения замедляются.

Также в организации отметили, что страны с самым высоким уровнем рождаемости, как правило, имеют самый низкий доход на душу населения. Следовательно, глобальный прирост населения со временем все больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находится в странах Африки к югу от Сахары.

В этих странах устойчивый быстрый рост населения может помешать достижению целей в области устойчивого развития, которые остаются лучшим в мире путем к счастливому и здоровому будущему, подчеркнули в ООН.