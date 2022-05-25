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ОБЩЕСТВО

Вопрос беби-бума после войны – под большим сомнением – демограф

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Либанова считает, что Украину может ждать демографический кризис
Либанова считает, что Украину может ждать демографический кризис
Фото: ЕРА

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова сомневается, что после завершения войны, которую ведет против Украины Россия, в Украине будет демографический взрыв.

Об этом она сказала в интервью "Телеграфу", которое вышло 25 мая. 

"Не факт, что он будет. Может быть, а может, и нет. Надо дождаться. То, что происходило после Второй мировой войны, и то, что будет сейчас, – разные вещи. Они разные по нескольким причинам. Во-первых, другим стало демографическое поведение семьи. Во-вторых, я все же надеюсь, что война с Россией не продлится пять лет. В-третьих, семьи предъявляют требования к рождению ребенка, его воспитанию, уходу за ним. Это не то, что было в 1945–1946 годах. Поэтому вопрос беби-бума – под большим сомнением", – сказала Либанова. 

В ответ на вопрос, нужен ли такой беби-бум, Либанова подчеркнула: если люди не захотят иметь больше детей, то "что бы ни говорили, они не будут рожать".

По мнению демографа, социальная политика должна быть ориентирована на обеспечение нормального уровня жизни для граждан.

"А уже исходя из этого, люди будут решать, нужно ли им рожать еще одного ребенка. Говорить о том, что мы должны поощрять рождаемость, считаю, некорректно. Мы должны работать над тем, чтобы люди в Украине жили хорошо и долго – вот тогда они будут рожать, если захотят", – добавила она. 

Прогнозировать развитие демографической обстановки в Украине сейчас невозможно, сказала Либанова. 

"Мы не понимаем, сколько продлится горячая фаза войны. А практически все от этого зависит. Мы не знаем, сколько гражданского населения еще потеряем в этой войне. Опять же, как война будет распространяться по территории Украины, как будет вести себя агрессор, насколько ему будут удаваться эти действия, которые он сегодня реализует. Имею в виду именно гражданское население. Потому что примерно потери военных можно оценить, а предугадать потери гражданского населения сегодня практически невозможно", – пояснила она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. С тех пор, по данным Госпогранслужбы, из Украины выехало почти 5 млн человек, больше 2 млн въехали в страну

Либанова 12 мая говорила, что Украину может ждать демографический кризис из-за отъезда женщин из страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, кризис, Элла Либанова, демография, население, рождаемость
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