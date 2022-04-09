Демограф об украинцах во время войны с Россией: Оказалось, что колбаса за 2,20 для нас – не самое важное

"Меня поразило это фантастическое единение. Я этого не ожидала, честно говорю. Здесь вопрос не в том даже, что мы объединились, чтобы дать отпор. Посмотрите, как люди помогают друг другу в подвалах, бомбоубежищах. Как они делятся водой, крупами. Как ведут себя волонтеры, рискующие каждый день своей жизнью. Их уже сколько погибло, но они продолжают ездить помогать людям в Чернигов, Харьков, Сумы", – сказала она.

Демограф считает, что происходящее сейчас – "это больше, чем Майдан".

"Во время Майдана страшно было на самом Майдане. А здесь вся страна объединилась. [...] Человек должен чувствовать, что это его родина. Чувство свободы и независимости для нас оказалось очень важным. Это чувство с воздуха не берется. Это можно было понять с Майдана, но тогда казалось, что не вся Украина там. А теперь – вся стоит", – объяснила Либанова.

По ее словам, "чувство свободы и независимости дает ощущение комфорта, несмотря на все экономические неурядицы".

"Как оказалось, колбаса за 2.20 для нас – не самое важное... Сегодня на самом деле Украина борется за свободу, волю, за будущее. А Россия пытается вернуть все назад, в XIII век, или даже не знаю в какой", – заявила Либанова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)