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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Демограф об украинцах во время войны с Россией: Оказалось, что колбаса за 2,20 для нас – не самое важное

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Либанова считает, что происходящее сейчас "больше, чем Майдан"
Либанова считает, что происходящее сейчас – "больше, чем Майдан"
Фото: pravda.com.ua

После масштабного вторжения России в украинском обществе наблюдается "фантастическое единение". Об этом директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова заявила "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 7 апреля.

"Меня поразило это фантастическое единение. Я этого не ожидала, честно говорю. Здесь вопрос не в том даже, что мы объединились, чтобы дать отпор. Посмотрите, как люди помогают друг другу в подвалах, бомбоубежищах. Как они делятся водой, крупами. Как ведут себя волонтеры, рискующие каждый день своей жизнью. Их уже сколько погибло, но они продолжают ездить помогать людям в Чернигов, Харьков, Сумы", – сказала она.

Демограф считает, что происходящее сейчас – "это больше, чем Майдан".

"Во время Майдана страшно было на самом Майдане. А здесь вся страна объединилась. [...] Человек должен чувствовать, что это его родина. Чувство свободы и независимости для нас оказалось очень важным. Это чувство с воздуха не берется. Это можно было понять с Майдана, но тогда казалось, что не вся Украина там. А теперь – вся стоит", – объяснила Либанова.

По ее словам, "чувство свободы и независимости дает ощущение комфорта, несмотря на все экономические неурядицы".

"Как оказалось, колбаса за 2.20 для нас – не самое важное... Сегодня на самом деле Украина борется за свободу, волю, за будущее. А Россия пытается вернуть все назад, в XIII век, или даже не знаю в какой", – заявила Либанова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский, у которого еврейские корни, заявил, что на переговорах с Россией Украина не намерена обсуждать так называемые демилитаризацию и денацификацию. "Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это непонятные абсолютно вещи", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, война, Майдан, бомбоубежище, вторжение, волонтеры, независимость, Элла Либанова, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, демография
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