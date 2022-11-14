Пелоси, Керри и глава USAID посетили украинский павильон на COP27, организованный Минприроды, ДТЭК и United24

"Это уже 27-й COP, но впервые когда Украина организовала свой собственный павильон. Такая мощная демонстрация того, как война [президента РФ Владимира] Путина разрушает украинскую аграрную культуру, а также как они [украинцы] используют чистую энергию, чтобы покончить с зависимостью от ископаемого топлива", – написала Пауэр.
This is the 27th COP but the first time Ukraine has hosted a pavilion. Such a powerful display of how Putin’s war is devastating Ukrainian agriculture but also how they are harnessing clean energy to end dependence on fossil fuels. #COP27 pic.twitter.com/fDjdCMA7cS— Samantha Power (@PowerUSAID) November 11, 2022
Керри приветствовал планы Украины по сокращению выбросов на 65% к 2030 году, а также цель стать зеленым "энергохабом" Европы.
"Мир привлечет Россию к ответственности за катастрофические потери, которые неспровоцированная агрессивная война Путина наносит населению, городам и окружающей среде Украины", – подчеркнул он.
Had the honor of meeting with @RuslanStrilets at the impactful Ukraine pavilion at #COP27. The U.S. will be the first in line to support Ukraine’s efforts to rebuild. (1/3) pic.twitter.com/XEtIFkKPzL— Special Presidential Envoy John Kerry (@ClimateEnvoy) November 14, 2022
6 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начался ежегодный саммит ООН по изменению климата COP27. Саммит будет длиться две недели, в нем примут участие около 30 тыс. человек, в частности 120 лидеров государств. Саммиты ООН по изменению климата – крупнейшие и наиболее важные ежегодные встречи, на которых обсуждается состояние климата на планете, говорится на сайте ООН.
Ожидается, что на COP27 страны продемонстрируют, как они планируют сокращать или предотвращать выбросы парниковых газов, использовать новые технологии и возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность старого оборудования. В то же время, как отметила пресс-служба ООН, в этом году будет дано "намного меньше обещаний и принято меньше обязательств", чем в прошлые годы, потому что во многом прошлые договоренности не были реализованы.