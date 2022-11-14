Пелоси, Керри и глава USAID посетили украинский павильон на COP27, организованный Минприроды, ДТЭК и United24

"Это уже 27-й COP, но впервые когда Украина организовала свой собственный павильон. Такая мощная демонстрация того, как война [президента РФ Владимира] Путина разрушает украинскую аграрную культуру, а также как они [украинцы] используют чистую энергию, чтобы покончить с зависимостью от ископаемого топлива", – написала Пауэр.

This is the 27th COP but the first time Ukraine has hosted a pavilion. Such a powerful display of how Putin’s war is devastating Ukrainian agriculture but also how they are harnessing clean energy to end dependence on fossil fuels. #COP27 pic.twitter.com/fDjdCMA7cS — Samantha Power (@PowerUSAID) November 11, 2022

Керри приветствовал планы Украины по сокращению выбросов на 65% к 2030 году, а также цель стать зеленым "энергохабом" Европы.

"Мир привлечет Россию к ответственности за катастрофические потери, которые неспровоцированная агрессивная война Путина наносит населению, городам и окружающей среде Украины", – подчеркнул он.

Had the honor of meeting with @RuslanStrilets at the impactful Ukraine pavilion at #COP27. The U.S. will be the first in line to support Ukraine’s efforts to rebuild. (1/3) pic.twitter.com/XEtIFkKPzL — Special Presidential Envoy John Kerry (@ClimateEnvoy) November 14, 2022