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Пелоси, Керри и глава USAID посетили украинский павильон на COP27, организованный Минприроды, ДТЭК и United24

Ежегодный саммит ООН по изменению климата COP27 начался 6 ноября в Шарм-эль-Шейхе
Ежегодный саммит ООН по изменению климата COP27 начался 6 ноября в Шарм-эль-Шейхе
Фото: dtek.com

Представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава агентства USAID Саманта Пауэр посетили украинский павильон на климатической конференции ООН (COP27), организованный Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Европейского cоюза, правительства Германии, UNDP, UN Global Compact, ДТЭК, Epam и United24. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК, а Пауэр и Керри написали в своих Twitter.

"Это уже 27-й COP, но впервые когда Украина организовала свой собственный павильон. Такая мощная демонстрация того, как война [президента РФ Владимира] Путина разрушает украинскую аграрную культуру, а также как они [украинцы] используют чистую энергию, чтобы покончить с зависимостью от ископаемого топлива", – написала Пауэр.

Керри приветствовал планы Украины по сокращению выбросов на 65% к 2030 году, а также цель стать зеленым "энергохабом" Европы.

"Мир привлечет Россию к ответственности за катастрофические потери, которые неспровоцированная агрессивная война Путина наносит населению, городам и окружающей среде Украины", – подчеркнул он.

Контекст:

6 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начался ежегодный саммит ООН по изменению климата COP27. Саммит будет длиться две недели, в нем примут участие около 30 тыс. человек, в частности 120 лидеров государствСаммиты ООН по изменению климата – крупнейшие и наиболее важные ежегодные встречи, на которых обсуждается состояние климата на планете, говорится на сайте ООН.

Ожидается, что на COP27 страны продемонстрируют, как они планируют сокращать или предотвращать выбросы парниковых газов, использовать новые технологии и возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность старого оборудования. В то же время, как отметила пресс-служба ООН, в этом году будет дано "намного меньше обещаний и принято меньше обязательств", чем в прошлые годы, потому что во многом прошлые договоренности не были реализованы.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Египет, ООН, климат, Джон Керри, Саманта Пауэр, ДТЭК, USAID, технологии, саммит, Шарм-эль-Шейх, конференция, энергоэффективность, Нэнси Пелоси, природа
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