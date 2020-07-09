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Исчезновение мэра Сеула может быть связано с обвинением в сексуальном насилии – СМИ

Исчезновение мэра Сеула (Южная Корея) Пака Вонсуна может быть связано с недавними обвинениями в сексуальном насилии. Об этом пишет агентство Yonhup, ссылаясь на источники.

Агентство пишет, что жалобу на Вонсуна подала бывший секретарь, которая работала в офисе мэра. В полиции эту информацию комментировать отказались. 64-летний Пак Вонсун – известный юрист, общественный активист. Должность мэра южнокорейской столицы он занимает с 2011 года. Сегодня утром он ушел из дома, оставив дочери сообщение, "похожее на завещание", и больше не выходил на связь. Сейчас полиция ведет его поиски.

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