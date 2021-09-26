Исландия стала первой страной Европы, где женщины составляют более половины парламента

Большинство в парламенте Исландии одержала коалиция, в состав которой входит движение премьер-министра Катрин Якобсдоттир Фото: EPA

В исландский парламент прошли 33 женщины и 30 мужчин. Это первый случай не только в Исландии, но и в Европе, когда большинство мест парламента достались женщинам.

Как отмечает Deutsche Welle, большинство в парламенте Исландии одержала правящая коалиция, в состав которой входят "Лево-зеленое движение" премьер-министра Катрин Якобсдоттир, консервативная Партия независимости и центристско-аграрная Прогрессивная партия.

Эти три партии получат 37 из 63 мест в однопалатном парламенте. Больше всего мандатов получает Партия независимости – 16. Также Прогрессивная партия получит 13 мандатов, а "Лево-зеленое движение" – 8.

Кроме того, в этом парламенте оказалась самая молодая депутат в истории Исландии – 21-летняя Леня Рун Таха Карим.