Испанию накрыл мощный снегопад, погибло несколько человек

Жертвами снегопада в испании стали три человека, министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка сказал, что в Мадридском сообществе от непогоды спасли 1500 человек. Власти не рекомендуют испанцам покидать свои дома без необходимости.

В Испании из-за мощного снегопада уже погибли три человека, пишет издание издание "El Pais" 9 января со ссылкой на министра внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка.

Два человека погибли в городе Малага и один – в Мадриде. По информации министра, в Мадридском сообществе от непогоды удалось спасти 1500 человек.

Сообщается, что военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям спасают водителей, которые не могут выбраться из-за снежных заносов. Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос признал, что непогода "превзошла самые пессимистические прогнозы". В настоящее время заблокированы несколько дорог в Мадриде и провинциях Куэнка, Толедо и Кастельон, добавил он.

Из-за мощного снегопада приостановлено железнодорожное сообщение с Мадридом. Международный аэропорт Мадрид-Барахас закрылся. В столице остановили движение автобусов. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда запросил подкрепление от армии, по его словам "ситуация очень серьезная, город заблокирован".

Власти Испании рекомендовали людям не выходить на улицы и не создавать "ненужные очереди" в магазинах. Многие супермаркеты не получили товары из-за снегопада.

Представители Красного Креста раздают нуждающимся одеяла и теплую одежду.

По информации телеканала Euronews, на север, центр и восток Испании обрушился шторм "Филомена". По расчетам синоптиков, к воскресенью, 10 января, снегом накроет половину территории страны. Далее шторм направиться к северо-западному побережью Африки.