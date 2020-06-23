Из Германии в Россию отправили 600 т ядерных отходов

По информации экологов, груз направляется в Новоуральск Свердловской области.

"В этом году количество отходов, отправленных из Гронау [Германия], уже превысило 3 тыс. т. Возникающие при обогащении урана немецкие отходы отправляют в Россию с 2019 года. И хотя формально их ввозят для так называемого дообогащения, в рамках таких работ до 98% от общего объема остается в России навсегда", – сказано в сообщении.

Издание "Медуза" отмечает, что российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения.

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