Из Северной Кореи сбежал гимнаст. Он перепрыгнул через трехметровый забор на границе – СМИ

4 ноября житель Северной Кореи с шестом перепрыгнул трехметровый забор на границе с Южной Кореей, пишут Chosun Ilbo и The Korea Harold. Его задержали власти Южной Кореи и, чтобы подтвердить, что он действительно перепрыгнул через забор, заставили повторить это еще два раза.

Пока неизвестно, почему мужчина решил бежать из КНДР Фото: depositphotos.com

Бывший гимнаст из Северной Кореи перепрыгнул через трехметровый забор на границе с Южной Кореей. Об этом 24 ноября сообщал Chosun Ilbo.

Инцидент случился еще 4 ноября, но известно о нем стало лишь сейчас. Мужчину задержали военные Южной Кореи спустя несколько часов после того, как он пересек межкорейскую границу.

Сам мужчина невысокий, ему 20 лет. Во время допроса он сказал, что раньше был гимнастом, а потому смог перепрыгнуть через трехметровый забор с колючей проволокой. The Korea Harold отмечает, что для прыжка кореец использовал железный шест. При этом на заборе почему-то не сработали датчики движения.

Власти Сеула дважды заставляли мужчину прыгнуть через забор, чтобы подтвердить его заявление.

Причины бегства мужчины из Северной Кореи пока неизвестны. The Korea Harold пишет, что никаких преступлений он не совершал.