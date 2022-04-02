Из-за ядерной напряженности с РФ США отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты – Reuters

Запуск перенесли второй раз Фото: ЕРА

Собеседник агентства объяснил, что происходящее является попыткой "снизить ядерную напряженность" в отношениях Вашингтона и Москвы.

Это уже вторая отсрочка испытательного запуска. Первая произошла в начале марта, это было связано с тем, что РФ объявила о приведении своих стратегических ядерных сил в состояние боевой готовности.

В Вашингтоне назвали следующий срок планируемых испытаний – конец 2022 года.

При этом исследователь ракет из Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина (CNS) Джеффри Льюис объяснил, что ракета Minuteman III "чрезвычайно надежна".

Ракеты Minuteman III запускаются из укрепленных подземных шахт и способны нести ядерный заряд на расстояние почти 10 тыс. км со скоростью около 24 тыс. км/ч.