Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа после обстрела Ашкелона

Вечером 25 декабря военные Израиля сообщили о перехвате ракеты, выпущенной с территории сектора Газа. После этого они нанесли удары по нескольким объектам палестинской группировки ХАМАС.

В ночь на 26 декабря израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ранее ракету. Об этом говорится в сообщении в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданским лицам ранее вечером, израильские Военно-воздушные силы только что нанесли удар по ряду террористических объектов ХАМАС в Газе", – сообщили в пресс-службе.

In response to the rocket fired from #Gaza at Israeli civilians earlier tonight, the Israeli Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) 26 декабря 2019 г.

Издание NEWSru.co.il пишет, что 25 декабря около 21.00 в Ашкелоне и населенных пунктах рядом с ним прозвучали сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Сразу после сирены был слышен сильный взрыв. Военные зафиксировали запуск одной ракеты с территории сектора Газа, ее сбила система противоракетной обороны "Железный купол".