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Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа после обстрела Ашкелона

Вечером 25 декабря военные Израиля сообщили о перехвате ракеты, выпущенной с территории сектора Газа. После этого они нанесли удары по нескольким объектам палестинской группировки ХАМАС.

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Ракету из Газы перехватил "Железный купол"
Ракету из Газы перехватил "Железный купол"
Фото: ЕРА

В ночь на 26 декабря израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ранее ракету. Об этом говорится в сообщении в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданским лицам ранее вечером, израильские Военно-воздушные силы только что нанесли удар по ряду террористических объектов ХАМАС в Газе", – сообщили в пресс-службе. 

Издание NEWSru.co.il пишет, что 25 декабря около 21.00 в Ашкелоне и населенных пунктах рядом с ним прозвучали сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Сразу после сирены был слышен сильный взрыв. Военные зафиксировали запуск одной ракеты с территории сектора Газа, ее сбила система противоракетной обороны "Железный купол".

Теги: Израиль, Палестина, сектор Газа, военные, ХАМАС, обстрелы, ракеты
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