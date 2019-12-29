К берегам Японии прибило "лодку-призрак" с человеческими останками – СМИ

28 декабря к берегам острова Садо в префектуре Ниигата на севере Японии прибило "лодку-призрак", на которой обнаружили человеческие останки, сообщила японская береговая охрана, пишет агентство Asossiated Press.

В затонувшей лодке обнаружили пять тел и две человеческие головы, при этом два трупа были обезглавлены, заявил агентству собеседник в береговой охране префектуры. Официально считается, что это семь тел, так как неизвестно, кому принадлежали обнаруженные головы и обезглавленные тела, сообщил чиновник.

По данным источника агентства, пять трупов, пол которых можно подтвердить, были мужчинами.

Полиции пока неизвестно, откуда приплыла лодка, однако на разбитом корпусе обнаружили надписи на корейском языке. Японские правоохранители начали расследование, предполагая, что судно может быть из Северной Кореи.

Северокорейские рыболовные суда в поисках улова часто заходят далеко в море, иногда их находят у берегов Японии и депортируют, отмечает агентство.

По данным журналистов, в регионе, куда прибило "лодку-призрак", ежегодно находят сотни таких судов.