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Караулов: Раневская сказала вербовщику КГБ: "Милый, я тебя ждала всю жизнь. Вербуй меня! Дай мне пистолет. Я буду стрелять"

Советская актриса Фаина Раневская "бесподобно сыграла клиническую дуру", когда к ней пришел вербовщик КГБ, рассказал российский журналист и телеведущий Андрей Караулов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Караулов: Осталась надпись в архиве: "Вербовке не подлежит. Основание: клинический идиотизм"
Караулов: Осталась надпись в архиве: "Вербовке не подлежит. Основание: клинический идиотизм"
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, рассказал, что многие его коллеги сотрудничали с Комитетом госбезопасности СССР. 

"Очень многие. Международники практически все", – сказал он. 

По данным Караулова, сотрудник КГБ СССР Алексей Рыбин, который работал комендантом в Большом театре, рассказывал, что со спецслужбой сотрудничали 95% труппы театра. 

"У меня в романе это есть: когда-то [балерине] Марине Семеновой рассказывал пьяный Рыбин или Борису Санычу Покровскому. Марина Тимофеевна – великая балерина, а Борис Саныч был худрук театра. И был такой Рыбин, который проштрафился в охране Сталина – и его отправили комендантом в Большой. Он говорил, что подписали 95% труппы Большого на работу в органах. Не подписали Марину Тимофеевну, она прикинулась идиоткой. И гениально, бесподобно сыграла [Фаина] Раневская психопатку и клиническую дуру, когда к ней пришел лейтенант", – сказал Караулов. 

По его информации, к Раневской "подходили по-разному". 

"Через Орлову Любовь Петровну подходили, еще как-то. Никто не знает [сотрудничала ли Орлова с КГБ]. Зоя Федорова – да. А вот Орлова – никто не знает. Хотя ей очень симпатизировал Сталин. Сталин же спрашивал, когда что-то не получалось, у ее мужа на приеме: "Почему, товарищ Александров, вы снимаете только свою жену?" Тот испугался. "Товарищ Сталин, я хорошо чувствую ее эстетику..." – "Я понимаю, понимаю, что чувствуешь. Только совесть тоже надо иметь". А Раневская говорила: "Милый, где ты был раньше? Я тебя ждала всю жизнь. Я никому не скажу. Вербуй меня, вербуй! У нас под лестницей есть сарай. Мы там сядем. Милый, дай мне пистолет. Я буду стрелять". Осталась надпись в архиве: "Вербовке не подлежит. Основание: клинический идиотизм", – рассказал Карулов. 

"Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону

Фаина Раневская умерла 19 июля 1984 года. 

Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИСа.

В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете".

В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", вел программу "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ.

Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад".

Сейчас развивает свой YouTube-канал.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: театр, КГБ, Андрей Караулов, спецслужбы, балерина, Фаина Раневская
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