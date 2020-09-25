Карнавал в Рио-де-Жанейро отложили из-за пандемии

Карнавал в бразильском Рио-де-Жанейро должен был состояться в феврале 2021 года, новую дату пока не выбрали.

Независимая лига школ самбы Рио-де-Жанейро 24 сентября решила отложить традиционный карнавал на связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Globo.

Парад должен был состояться в феврале 2021 года, новую дату пока не выбрали.

В лиге отметили, что пока безопасных условий для проведения карнавала нет и организаторы ждут сообщений о вакцине от коронавируса.

Карнавал в Бразилии проводился ежегодно в феврале, он считается крупнейшим в мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Бразилия сейчас на третьем месте в мире по числу инфицированных: в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, заразилось 4,6 млн человек, 139,8 тыс. умерло, 4,1 млн выздоровело.