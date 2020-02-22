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В Рио-де-Жанейро открылся традиционный карнавал. Фоторепортаж

Сегодня 12.40
21 февраля в Рио-де-Жанейро прошла церемония открытия ежегодного уличного карнавала, который считается одним из крупнейших в мире. Он проводится в преддверии Великого поста. Как сообщает сайт карнавала, 21–22 февраля в городе пройдут костюмированные шествия, а 23-го и 24 февраля состоится фестиваль самбы, в котором примут участие 13 ведущих школ города. Панель из 40 судей определит шесть лучших школ, которые выступят на гала-параде в последний день карнавала, 29 февраля. Фотографии открытия праздника представило агентство ЕРА.
Теги: карнавал , Рио-де-Жанейро
 

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