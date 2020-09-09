Каждая восьмая смерть в Европе связана с экологическими проблемами – Европейское агентство по окружающей среде

Негативные факторы окружающей среды, такие как загрязнение воздуха и аномальная жара, усиленные изменением климата, являются причиной около 13% (каждая восьмая) всех смертей в Европе. Такие данные содержатся в отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA).

Уровень загрязнения воздуха в Европе резко снизился на фоне ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, однако это падение будет временным – ЕЕА Фото: pixabay.com

Загрязнение воздуха ежегодно приводит к более 400 тыс. преждевременных смертей в Европе. Продолжительное воздействие опасных веществ в загрязненном воздухе может вызвать диабет, заболевания легких и рак. Об этом говорится в отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA), опубликованном 8 сентября.

Число смертей в Европе, связанных с экологическими факторами, такими как загрязнение воздуха и аномальная жара, составляет 13% (каждая восьмая) от общего количества. Их можно было бы избежать или значительно сократить за счет усилий по улучшению качества окружающей среды, говорится в сообщении.

Предварительные данные также свидетельствуют о том, что более высокие показатели смертности среди пациентов с COVID-19 могут быть связаны с загрязнением воздуха.

В отчете уточняется, что уровень загрязнения воздуха в Европе резко снизился на фоне ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Однако ожидается, что это падение будет временным и большинство стран ЕС не смогут достичь своих целей по сокращению выбросов в атмосферу в следующем десятилетии.