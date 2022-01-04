Китаец, похищенный 33 года назад, нашел биологическую мать благодаря рисунку

Ли Цзинвэй смог по памяти нарисовать карту деревни, в которой родился Скриншот: thepaper.cn

Мужчина родился в провинции Юньнань на юго-западе Китая, но был похищен еще ребенком своим соседом и переправлен в провинцию Хэнань в центральном Китае, расположенную почти в 2 тыс. км от нее. Там его продали семье, которая его вырастила.

Повзрослев, он начал пытаться найти родную семью, в частности передал властям образец своей ДНК. Затем он по памяти нарисовал карту родной деревни и опубликовал ее в интернете. Фотография была широко распространена в социальных сетях, что привлекло внимание министерства общественной безопасности. В итоге карта помогла полиции сузить круг поиска до деревни Чжаотун, расположенной недалеко от горного населенного пункта в Юньнани.

В этой деревне власти нашли женщину, являющуюся биологической матерью Ли Цзинвэя. Анализ ДНК подтвердил родство. Семья встретилась 1 января этого года. Видео встречи опубликовало китайское издание The Paper. Отец мужчины не дожил до воссоединения с сыном.