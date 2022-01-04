Китаец, похищенный 33 года назад, нашел биологическую мать благодаря рисунку

Мужчина родился в провинции Юньнань на юго-западе Китая, но был похищен еще ребенком своим соседом и переправлен в провинцию Хэнань в центральном Китае, расположенную почти в 2 тыс. км от нее. Там его продали семье, которая его вырастила.
Повзрослев, он начал пытаться найти родную семью, в частности передал властям образец своей ДНК. Затем он по памяти нарисовал карту родной деревни и опубликовал ее в интернете. Фотография была широко распространена в социальных сетях, что привлекло внимание министерства общественной безопасности. В итоге карта помогла полиции сузить круг поиска до деревни Чжаотун, расположенной недалеко от горного населенного пункта в Юньнани.
В этой деревне власти нашли женщину, являющуюся биологической матерью Ли Цзинвэя. Анализ ДНК подтвердил родство. Семья встретилась 1 января этого года. Видео встречи опубликовало китайское издание The Paper. Отец мужчины не дожил до воссоединения с сыном.
В Китае очень остро стоит проблема похищения детей для дальнейшей продажи. Как отмечает CNN, эту проблему усугубила прежняя политика властей, предписывавшая гражданам заводить не более одного ребенка. На протяжении десятилетий тех, у кого рождался второй ребенок, штрафовали или заставляли прерывать беременность.
Многие китайские семьи, особенно в сельской местности, традиционно считали мальчиков более способными продолжать семейную линию. Этот спрос привел к появлению черного рынка для мальчиков-младенцев и побудил многие семьи отдавать девочек-младенцев на усыновление.