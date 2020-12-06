Китайский зонд "Чанъэ-5" доставил лунный грунт на орбитальный комплекс

После того как модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" развернул на Луне флаг Китая, он успешно собрал образцы грунта, сообщило Китайское национальное космическое управление.

Взлетный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями и перегрузил образцы лунного грунта, сообщили в Китайском национальном космическом управлении 6 декабря.

"В 5.42 по пекинскому времени (23.42 по Киеву) 6 декабря модуль для взлета "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями, а образцы грунта были благополучно переданы возвращаемому модулю в 6.12 (0.12 по Киеву)", – рассказали в управлении.

После этого орбитальный и возвращаемый модули отстыкуются от взлетного модуля и будут ждать подходящей возможности для возвращения на Землю, сказано в сообщении.

"Чанъэ-5" совершил успешную посадку на поверхность Луны 1 декабря. Аппарат развернул на Луне флаг Китая. Как отмечает телеканал CGTN, впервые за три лунные миссии Китай установил на спутнике флаг из ткани.

Китай запустил на Луну ракету "Чанчжэн-5" с зондом "Чанъэ-5" 24 ноября на космодроме Вэньчан. Примерно через 40 минут зонд отделился от ракеты. Если вся миссия пройдет успешно, Китай станет третьей страной после США и Советского Союза, взявшей пробы лунного грунта. Таких попыток не предпринимали с 1976 года.