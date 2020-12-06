ГОРДОН
 
 
МИР

Китайский зонд "Чанъэ-5" доставил лунный грунт на орбитальный комплекс

После того как модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" развернул на Луне флаг Китая, он успешно собрал образцы грунта, сообщило Китайское национальное космическое управление.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Чанъэ-5" успешно приземлился на Луну 1 декабря
"Чанъэ-5" успешно приземлился на Луну 1 декабря
Фото: cnsa.gov.cn

Взлетный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями и перегрузил образцы лунного грунта, сообщили в Китайском национальном космическом управлении 6 декабря.

"В 5.42 по пекинскому времени (23.42 по Киеву) 6 декабря модуль для взлета "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями, а образцы грунта были благополучно переданы возвращаемому модулю в 6.12 (0.12 по Киеву)", – рассказали в управлении.

После этого орбитальный и возвращаемый модули отстыкуются от взлетного модуля и будут ждать подходящей возможности для возвращения на Землю, сказано в сообщении.

"Чанъэ-5" совершил успешную посадку на поверхность Луны 1 декабряАппарат развернул на Луне флаг Китая. Как отмечает телеканал CGTN, впервые за три лунные миссии Китай установил на спутнике флаг из ткани.

Китай запустил на Луну ракету "Чанчжэн-5" с зондом "Чанъэ-5" 24 ноября на космодроме Вэньчан. Примерно через 40 минут зонд отделился от ракеты. Если вся миссия пройдет успешно, Китай станет третьей страной после США и Советского Союза, взявшей пробы лунного грунта. Таких попыток не предпринимали с 1976 года.

Теги: Китай, космос, миссия, ракета, запуск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Ани Лорак в объятиях Киркорова позировала на его семейном празднике
Ани Лорак в объятиях Киркорова позировала на его семейном празднике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS