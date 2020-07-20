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Кофе с кокаином. Итальянская полиция предотвратила контрабанду наркотиков на имя киномафиози Сантино Д’Антонио

Колумбийские контрабандисты отправили в Италию 150 граммов кокаина под видом кофейных зерен, указав получателем мафиози из фильма "Джон Уик".

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Кокаин был спрятан в кофейных зернах
Кокаин был спрятан в кофейных зернах
Фото: depositphotos.com

Итальянская полиция предотвратила контрабанду наркотиков из Колумбии под видом кофейных зерен, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Италии.

Подозрение полицейских вызвало имя получателя посылки – отправители указали, что бандероль предназначена для Сантино Д’Антонио.

Правоохранителей насторожило, что герой с таким именем является одним из криминальных персонажей фильма "Джон Уик 2". По сюжету он заказывает главному герою фильма убийство своей сестры. 

После проверки посылки оказалось, что внутри 2 кг кофейных зерен содержится 150 граммов кокаина. При этом кофейные зерна были обмотаны лентой темно-коричневого цвета. 

Полицейские задержали 50-летнего получателя посылки, назвав операцию по предотвращению контрабанды Caffe' Scorretto – это название созвучно популярной в Италии марке кофе Caffe' corretto.

ВИДЕО
Видео: Golden Moments/ YouTube

Премьера американского боевика "Джон Уик 2" состоялась в 2017 году – спустя три года после премьеры первой части фильма. Главные роди в картине сыграли Киану Ривз и Риккардо Скамарчо. 

Теги: Колумбия, Италия, полиция, наркотики, контрабанда, кокаин
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