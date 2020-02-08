Количество жертв стрелка в Таиланде увеличилось до 17. Силовики готовятся к штурму

Правоохранители в связи с подготовкой к штурму призвали средства массовой информации прекратить прямые трансляции из-под торгового центра, в котором удерживает заложников военнослужащий тайской армии.

Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхонратчасима увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает The Bangkok Post со ссылкой на источник в национальном центре по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях.

По данным собеседника, еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести.

The Bangkok Post отмечает, что сейчас силовики готовятся к штурму здания. В связи с этим правоохранители призвали СМИ прекратить прямые трансляции из-под здания торгового центра, где укрылся и удерживает заложников стрелок.

8 февраля 32-летний сержант-майор армии Таиланда Чакрапант Тхомма застрелил своего командира, его тещу и еще одного солдата на военной базе Суратхампитхак, после чего угнал автомобиль Humvee и направился в город Накхонратчасима. По дороге в город Тхомма вел беспорядочный огонь по прохожим. Позже он укрылся в торговом центре, захватив почти 20 заложников.

Изначально сообщалось как минимум о 12 погибших.