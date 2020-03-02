Компания Тинькова подтвердила, что бизнесмен внес залог, чтобы избежать ареста по запросу США

В сообщении компании TCS Group Holding российского бизнесмена Олега Тинькова не указан размер залога, который он внес, чтобы избежать ареста по запросу США в Великобритании. Таблоид Express писал, что россиянин заплатил одну из крупнейших сумм в истории Соединенного Королевства – £20 млн.

TCS Group Holding (материнская компания “Тинькофф банка”) российского миллиардера Олега Тинькова подтвердила, что бизнесмен внес залог в ходе рассмотрения в британском суде экстрадиционного запроса от американских властей. Сообщение компании было опубликовано 2 марта на сайте Лондонской фондовой биржи.

“Слушания, которые в настоящее время проходят в Лондоне, являются следствием обвинений в уклонении от уплаты налогов со стороны Налоговой службы США. Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, поскольку им был внесен залог после выдачи ордера на его задержание. Господин Тиньков сообщил нам, что его юридическая команда работает над скорейшим решением этой проблемы”, – заявили в TCS Group Holding.

В компании подчеркнули, что Тиньков присутствует на судебных слушаниях “в качестве частного лица”, поэтому разбирательство не влияет “на операционную деятельность ни одной из компаний Tinkoff Group”.

Размер выплаченного залога в сообщении не уточняется. 1 марта британский таблоид Express писал, что бизнесмен внес £20 млн – это один из крупнейших залогов в истории Великобритании. На время рассмотрения дела в Вестминстерском магистратском суде Тиньков должен носить электронный браслет и оставаться в своей лондонской квартире с 19.00 до 7.00. Ему запрещено покидать Лондон, он также должен сдать паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции.

Журнал Forbes оценивает состояние Тинькова на начало 2020 года в $2,5 млрд. В 2019-м он занял 1057-е место в рейтинге богатейших людей планеты.