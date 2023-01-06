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Королева Дании отказалась патронировать литературную премию из-за россиянки в жюри

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Премию убрали из списка иностранных проектов под патронатом королевы Маргрете
Премию убрали из списка иностранных проектов под патронатом королевы Маргрете 
Фото: EPA

Королева Дании Маргрете отказалась от патроната над литературной премией Ганса Кристиана Андерсена из-за назначения россиянки Анастасии Архиповой председателем жюри. Об этом 3 января сообщило Danmarks Radio.

Премию убрали из списка иностранных проектов под патронатом королевы. Также упоминание о королевском патронате исчезло с сайта Международного совета по вопросам книг для юношества (IBBY).

Назначение россиянки председателем жюри возмутило представителей некоторых стран совета. В частности, Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Эстония, Латвия и Литва пытались добиться отставки Архиповой.

Как отмечает Danmarks Radio, Архипова входит в правление Московской ассоциации художников (МОСХ) – ассоциации, которая в настоящее время очень активно пропагандирует войну. В частности, организация провела конкурс, на котором российские художники должны были представить плакаты, видеоролики и мемы для использования в кампании по популяризации "специальной военной операции" и мобилизации среди населения.

Сама Архипова отрицает, что как-либо причастна к этому конкурсу, который она назвала "ужасным". Она избегает отвечать на вопросы о войне, но в комментарии журналистам выразила надежду, "что эта ужасная ситуация скоро закончится".

Контекст:

Премия Ганса Кристиана Андерсена, основанная в 1956 году, вручается раз в два года организацией IBBY International и присуждается писателям и иллюстраторам за выдающийся вклад в детскую литературу. Ее называют Нобелевской премией в детской литературе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: литература, Россия, Латвия, Эстония, Литва, Швеция, Дания, Норвегия, Бельгия, Финляндия, премия, журналисты, писатель
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