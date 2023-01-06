Королева Дании отказалась патронировать литературную премию из-за россиянки в жюри

Премию убрали из списка иностранных проектов под патронатом королевы. Также упоминание о королевском патронате исчезло с сайта Международного совета по вопросам книг для юношества (IBBY).

Назначение россиянки председателем жюри возмутило представителей некоторых стран совета. В частности, Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Эстония, Латвия и Литва пытались добиться отставки Архиповой.

Как отмечает Danmarks Radio, Архипова входит в правление Московской ассоциации художников (МОСХ) – ассоциации, которая в настоящее время очень активно пропагандирует войну. В частности, организация провела конкурс, на котором российские художники должны были представить плакаты, видеоролики и мемы для использования в кампании по популяризации "специальной военной операции" и мобилизации среди населения.

Сама Архипова отрицает, что как-либо причастна к этому конкурсу, который она назвала "ужасным". Она избегает отвечать на вопросы о войне, но в комментарии журналистам выразила надежду, "что эта ужасная ситуация скоро закончится".