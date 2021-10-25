Кроссовки баскетболиста Джордана продали за $1,47 млн

Красно-белые Nike Air Ships были проданы в Лас-Вегасе за рекордную для спортивной обуви сумму, сообщили в твите.

Баскетболист использовал кроссовки в 1984 году, когда компания Nike и Джордан создали фирменную линию обуви и одежды. Кроссовки сохранились в отличном состоянии, отметила пресс-служба аукционного дома.

Покупателем лота стал коллекционер Ник Фиорелла, сообщило агентство Bloomberg.

Контекст:

Майкл Джордан – двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион NBA в составе Chicago Bulls. Его пять раз признавали лучшим игроком NBA. Карьеру он завершил в 2003 году.

8 мая майку Джордана, в которой он выступал за Университет Северной Каролины, продали на аукционе за $1,38 млн.