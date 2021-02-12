На онлайн-аукционе арестованного имущества продают изъятые за долги женские трусы

На онлайн-аукционе арестованного имущества СЕТАМ появился лот "нижнее женское белье зеленого цвета с черным узором". Его продают по начальной цене 19 грн 41 коп.

12 февраля на сайте онлайн-аукциона арестованного имущества СЕТАМ появился лот с нижним женским бельем.

Описание лота звучит следующим образом: "Нижнее женское белье зеленого цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размер L".

Уточняется, что белье было изъято у должника из Кривого Рога Днепропетровской области. Сейчас лот находится по адресу: улица Леонида Бородича, 3 (там расположен Довгинцовский районный суд).

Стартовая цена белья – 19 грн 41 коп. Аукцион назначен на 22 февраля.

Скриншот: setam.net.ua

Онлайн-аукцион СЕТАМ по продаже имущества с использованием технологии Blockchain работает в Украине с 2014 года. С тех пор было проведено более полумиллиона аукционов, а общая сумма продаж с начала работы составила 14,1 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.