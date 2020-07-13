В Украине 20 самолетов продали за долги

На аукционе СЕТАМ авиапредприятие продало старинные самолеты, чтобы расплатиться с рабочими.

Государственная исполнительная служба продала на электронных торгах OpenMarket (госпредприятие СЕТАМ) 20 самолетов на общую сумму 2,63 млн грн. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"С молотка ушли "кукурузники", легкомоторные и реактивные воздушные суда. Прирост цены в процессе конкуренции на торгах составил от 13,4% до 22,8%. Дополнительно получено 782 349 грн", – сказано в сообщении.

Авиапредприятие-продавец за вырученные средства сможет полностью рассчитаться с рабочими по зарплате, оставшиеся средства пойдут на погашение других финансовых обязательств должника, рассказали в СЕТАМ.

7 июля стало известно о том, что 26 старинных самолетов выставлены на аукцион, стартовая стоимость составила 2,465 млн грн.

Название авиапредприятия не сообщалось.

Онлайн-аукцион СЕТАМ по продаже имущества с использованием технологии Blockchain работает в Украине с 2014 года. Общая сумма продаж с начала работы составила 12,3 млрд грн.