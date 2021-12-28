Крушение вертолета в России. Один человек погиб, второй в тяжелом состоянии

К поискам вертолета было привлечено порядка 300 человек Фото: depositphotos.com

По его словам, когда спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, один человек уже был мертв. Второму оказывают помощь. По данным источника агентства, погиб пилот.

В минздраве Удмуртии "Интерфаксу" сообщили, что второй член экипажа находится в тяжелом состоянии. Он будет доставлен в больницу, помощь ему оказывается на месте.

Вертолет Ми-2 казанского авиапредприятия с бортовым номером RA-15617 совершил жесткую посадку 27 декабря недалеко от Ижевска. На борту находились два человека, они совершали облет нефтепровода. Перед потерей связи с бортом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

К поискам вертолета было привлечено порядка 300 человек и 80 единиц техники.