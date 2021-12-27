В России разбился ветролет Ми-2, совершавший облет нефтепровода

Вертолет принадлежит компании-подрядчику, на нем проводился облет нефтепровода. По предварительным данным, на борту находились два пилота и пассажир. В МЧС России заявили о двух гражданах, находившихся в вертолете. Об их состоянии ничего не сообщили.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что вертолет совершил жесткую посадку в Увинском районе, экипаж сам позвонил после нее спасателям. По словам Семенова, на место крушения выехали медики.

По данным "РИА Новости", пилот после крушения вышел на связь. По словам собеседника агентства в экстренных службах, вертолет обследовал нефтепровод в Якшур-Бодьинском районе.