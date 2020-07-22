"Люди голосовали, чтобы вернуть контроль". Джонсон отверг обвинения в российском вмешательстве в Brexit

Британский премьер Борис Джонсон заверил, что Соединенное Королевство всерьез оценивает угрозы со стороны России, однако на решение Великобритании выйти из состава ЕС Кремль не влиял.

Джонсон уверен, что Россия не влияла на референдум по выходу Британии из ЕС Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что граждане Соединенного Королевства проголосовали за выход страны из ЕС не из-за вмешательства России, а потому что хотели вернуть контроль над государством. Об этом он заявил 22 июля, выступая в парламенте. Фрагмент его выступления опубликовал Channel 4 News, комментируя доклад парламентского комитета по разведке

"Люди этой страны голосовали за выход из ЕС не из-за давления или вмешательства со стороны России, они проголосовали потому, что хотели вернуть контроль [над страной]", – сказал премьер.

Джонсон добавил, что Великобритания серьезно относится к угрозам со стороны РФ.

Накануне в парламенте Соединенного Королевства был представлен доклад комитета по разведке и безопасности, в котором говорится, что прямых доказательств влияния России на референдум по Brexit в 2016 году нет. В то же время, заявили авторы доклада, Кремль пытался повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии в 2014 году.

В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев.

Соединенное Королевство официально вышло из состава ЕС 31 января 2020 года.