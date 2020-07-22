"Люди голосовали, чтобы вернуть контроль". Джонсон отверг обвинения в российском вмешательстве в Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что граждане Соединенного Королевства проголосовали за выход страны из ЕС не из-за вмешательства России, а потому что хотели вернуть контроль над государством. Об этом он заявил 22 июля, выступая в парламенте. Фрагмент его выступления опубликовал Channel 4 News, комментируя доклад парламентского комитета по разведке
"Люди этой страны голосовали за выход из ЕС не из-за давления или вмешательства со стороны России, они проголосовали потому, что хотели вернуть контроль [над страной]", – сказал премьер.
Джонсон добавил, что Великобритания серьезно относится к угрозам со стороны РФ.
Накануне в парламенте Соединенного Королевства был представлен доклад комитета по разведке и безопасности, в котором говорится, что прямых доказательств влияния России на референдум по Brexit в 2016 году нет. В то же время, заявили авторы доклада, Кремль пытался повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии в 2014 году.
В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.
В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев.
Соединенное Королевство официально вышло из состава ЕС 31 января 2020 года.