Мадуро сообщил, что на него готовили покушение в день выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в день выборов сменил участок для голосования из-за информации о подготовке нападения.

Мадуро: Они готовили нападение с целью убить меня Фото: NicolasMaduro / Twitter

В день парламентских выборов в Венесуэле, которые состоялись 6 декабря, было запланировано покушение на президента страны Николаса Мадуро. Об этом 8 декабря он заявил во время пресс-конференции, которую транслировали на его странице в Twitter.

"Я сменил свой участок для голосования, потому что из надежного источника в колумбийской разведке мы узнали, что они готовили нападение с целью убить меня в день выборов", – сообщил Мадуро.

Он считает, что к подготовке нападения причастен президент Колумбии Иван Дуке.

"Дуке хотел начать войну против Венесуэлы, но у него не вышло", – добавил он.

#EnVivo * | Rueda de Prensa con Medios de Comunicación Internacionales para dar el balance de las Elecciones Parlamentarias 2020. https://t.co/thygLPbcYV — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 8, 2020

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.