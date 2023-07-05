МАГАТЭ разрешило Японии вылить в Тихий океан очищенную от радиации воду с "Фукусимы"

Доклад является результатом почти двухлетней работы целевой группы агентства.
Вода была очищена с помощью системы обработки жидкости ALPS для удаления почти всей радиоактивности, кроме трития, отметила пресс-служба МАГАТЭ. Перед сбросом Япония будет разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов, говорится в сообщении.
"Основываясь на своей всеобъемлющей оценке, МАГАТЭ пришло к выводу, что подход и деятельность Японии в отношении сброса очищенной [системой] ALPS воды соответствуют соответствующим международным стандартам безопасности", – сказал Гросси.
В то же время агентство отмечает, что постепенный сброс воды окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду.
Ответственность за решения, связанные с ядерной безопасностью, лежит на Японии и управлении по ядерному регулированию в государстве, отметили в МАГАТЭ. Но представители агентства будут постоянно присутствовать на площадке и обеспечивать онлайн-мониторинг в режиме реального времени на своем веб-сайте.
Критики такого решения в Японии требуют "большей прозрачности" по поводу ситуации вокруг "фукусимской" воды, сообщает издание New York Times. Против решения Японии выступили часть чиновников, политиков и жителей, в частности, рыбаков в Южной Корее и Китае.
В самой Японии мнения тоже разделились: 45% респондентов поддержали план, тогда как 40% выступили против него, сообщал японский телеканал JNN.
В 2011 году на АЭС "Фукусима-1" произошла авария из-за землетрясения и цунами. В результате стихийных бедствий в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Из-за утечки радиации были эвакуированы около 150 тыс. человек, погибли из-за стихии около 18,5 тыс. Ядерная авария на "Фукусиме" стала самой страшной со времен Чернобыля в 1986 году, отметило ВВС.
В апреле 2021 году правительство Японии разрешило сливать воду с АЭС "Фукусима-1" в океан. По словам тогда премьер-министра страны Есихидэ Суги, утилизация воды является неизбежным вопросом для вывода АЭС из эксплуатации. Водные отходы из "Фукусимы" хранят на заводе Tokyo Electric Power Co. Они очищены, но до сих пор содержат радиоактивный тритий. Этот элемент считается вредным для человека в очень больших дозах.
Два года назад МАГАТЭ сформировало специальную комиссию, которая должна была решить, безопасно ли сбрасывать воду в море.