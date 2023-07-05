МАГАТЭ разрешило Японии вылить в Тихий океан очищенную от радиации воду с "Фукусимы"

Доклад является результатом почти двухлетней работы целевой группы агентства.

Вода была очищена с помощью системы обработки жидкости ALPS для удаления почти всей радиоактивности, кроме трития, отметила пресс-служба МАГАТЭ. Перед сбросом Япония будет разбавлять воду, чтобы довести содержание трития до уровня ниже нормативных стандартов, говорится в сообщении.

"Основываясь на своей всеобъемлющей оценке, МАГАТЭ пришло к выводу, что подход и деятельность Японии в отношении сброса очищенной [системой] ALPS воды соответствуют соответствующим международным стандартам безопасности", – сказал Гросси.

В то же время агентство отмечает, что постепенный сброс воды окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду.

Ответственность за решения, связанные с ядерной безопасностью, лежит на Японии и управлении по ядерному регулированию в государстве, отметили в МАГАТЭ. Но представители агентства будут постоянно присутствовать на площадке и обеспечивать онлайн-мониторинг в режиме реального времени на своем веб-сайте.

Критики такого решения в Японии требуют "большей прозрачности" по поводу ситуации вокруг "фукусимской" воды, сообщает издание New York Times. Против решения Японии выступили часть чиновников, политиков и жителей, в частности, рыбаков в Южной Корее и Китае.

В самой Японии мнения тоже разделились: 45% респондентов поддержали план, тогда как 40% выступили против него, сообщал японский телеканал JNN.