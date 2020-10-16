В Японии с АЭС "Фукусима" сольют 1,23 млн тонн радиоактивной воды в море – СМИ

Власти Японии рассмотрят решение, которое позволит избавиться от воды, использованной для охлаждения электростанции "Фукусима-1", сообщает KyodoNews.

Авария на "Фукусиме-1" произошла в 2011 году Фото: EPA

Правительство Японии планирует слить в море более 1,23 млн тонн радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1", которая была разрушена в результате аварии в 2011 году. Об этом 17 октября сообщает KyodoNews.

По информации издания, правительство примет соответствующее решение в ближайшее время. Споры о вопросе, который позволит избавиться от воды, использованной для охлаждения электростанции, на которой произошли расплавления активной зоны в результате бедствий, продолжаются более семи лет.

Перед сливом радиоактивную воду, которая хранится почти в тысяче контейнеров, тщательно очистят. После этого в ней останется только не поддающийся фильтрации тритий.

Как сообщили эксперты издания "Новая волна", вещество опасно для людей только в очень больших дозах. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что правильно отфильтрованная вода не нанесет ущерба экологии при сливе.

Местные рыбаки и фермеры выступили против принятия решения, поскольку опасаются, что люди перестанут покупать их продукцию.

В марте 2011 года возле северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение мощностью 9 баллов, вызвавшее цунами. Жертвами катастрофы стали более 15 тыс. человек.