Макрон изменил один из цветов на флаге Франции

Президент Франции поменял оттенок одного из цветов государственного флага Фото: ЕРА

"Триколор из синего, белого и красного цветов по-прежнему висит на официальных зданиях, но синий цвет теперь темно-синий", – сообщила газета.

Решение об изменении цвета президент Франции принял еще в июле 2020 года по совету операционного директора Елисейского дворца Арно Жоленса, однако оно вызвало определенные разногласия во дворце.

Общественности об этом решении не было сообщено официально, пишет газета.