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Мэр бельгийского Антверпена дал новогоднее интервью в трусах

Мэр города Антверпен Барт Де Вевер заявил, что 2021 год "запомнится ему надолго". Во время Skype-интервью он появился в рубашке, но без штанов.

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Вевер удивился, откуда ведущая знает, во что он одет
Вевер удивился, откуда ведущая знает, во что он одет
Скриншот: Wortelschaar / YouTube

В Бельгии мэр города Антверпен Барт Де Вевер 2 января во время записи интервью появился в рубашке, но без штанов. Об этом сообщило The Brussels Times. Видео опубликовано в YouTube-канале Wortelschaar.

Ведущая Ким Дебри, которая общалась с политиком через Skype, обратила внимание, что мэр странно одет. Она сказала ему, что кое-что в его внешнем виде отвлекает.

"У вас замечательная рубашка, наверное, вы ее надели специально для встречи с нами. Но неужели под рубашкой вы только в нижнем белье?" – спросила журналистка.

Мэр сперва удивился, откуда ведущая знает, во что он одет, но потом осознал, что сидит перед зеркалом. 

Вевер отметил, что 2021 год начался с момента, который "запомнится ему надолго".

ВИДЕО
Видео: Wortelschaar / YouTube
Теги: Новый год, Бельгия, Антверпен, политика, журналисты, интервью, белье, мэр
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