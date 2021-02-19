Мэр из Техаса подал в отставку: он сказал жителям перестать жаловаться на холод

Мэр Колорадо–Сити (штат Техас) Тим Бойд написал в Facebook пост, в котором обвинил жителей города, который пострадал от зимней непогоды, в лени.

Из-за непогоды около 240 тыс. жителей Техаса остались без электричества Фото: EPA

Мэр Колорадо-Сити (штат Техас) Тим Бойд подал в отставку, ранее он рекомендовал жителям американского города самим справляться с последствиями аномальных морозов и снегопадов, а не надеться на помощь властей, сообщила 17 февраля телекомпания NBC.

В послании Бойд обвинил жителей Колорадо-Сити, которые лишились электро- и водоснабжения, в лени.

"Никто ничего не должен вам [или] вашей семье. Местные органы власти не обязаны поддерживать вас в такие тяжелые времена!", – отметил Бойд.

Пост уже бывшего мэра в Facebook вызвал волну негодования, позже его удалили. Бойд вынужден был подать в отставку, сообщил управляющий городом Дэвид Гувер.

Скриншот: bigcountryhomepage.com

Большая часть территории штата Техас находится в тропиках и субтропиках. По информации NBC, к вечеру 18 февраля из-за снежной бури около 240 тыс. жителей Техаса остались без электричества. Зимняя погода стала причиной гибели как минимум 21 человека в штате.

Синоптики говорят о рекордно низкой температуре в отдельных регионах США. Например, в Омахе, штат Небраска, впервые за 25 лет температура упала до -23 °С, отмечал CNN.

Власти США предпринимают меры для оказания помощи жителям Техаса и других штатов, пострадавшим от непогоды.