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В США рекордные морозы, миллионы жителей из-за непогоды остались без света. Фоторепортаж

Сегодня 09.05
16 февраля миллионы американцев штата Техас остались без света из-за непогоды, отмечает Fox 29. Отключение света затронуло около 4 млн домой и предприятий. Синоптики говорят о рекордно низкой температуре в отдельных регионах. Например, в Омахе, штат Небраска, впервые за 25 лет температура упала до -23 °С. Также рекордные морозы с 1900-х годов зафиксировали в техасском городе Хьюстон. Как отмечает CNN, из-за плохих погодных условий уже погибли 26 человек. Кроме того, погода стала причиной задержек с поставками вакцин. Фото опубликовало агентство EPA.
Теги: США, погода, непогода, Техас
 

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