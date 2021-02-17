В США рекордные морозы, миллионы жителей из-за непогоды остались без света. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
16 февраля миллионы американцев штата Техас остались без света из-за непогоды, отмечает Fox 29
. Отключение света затронуло около 4 млн домой и предприятий. Синоптики говорят о рекордно низкой температуре в отдельных регионах. Например, в Омахе, штат Небраска, впервые за 25 лет температура упала до -23 °С. Также рекордные морозы с 1900-х годов зафиксировали в техасском городе Хьюстон. Как отмечает CNN
, из-за плохих погодных условий уже погибли 26 человек. Кроме того, погода стала причиной задержек с поставками вакцин. Фото опубликовало агентство EPA
.