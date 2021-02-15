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ПРОИСШЕСТВИЯ

Движение грузовиков из-за непогоды ограничено в четырех областях – ГСЧС

В Украине за сутки из снежных заносов Государственная служба по чрезвычайным ситуациям освободила 373 транспортных средства и оказала помощь 795 гражданам.

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С начала непогоды в Украине сотрудники ГСЧС освободили 2621 транспортное средство
С начала непогоды в Украине сотрудники ГСЧС освободили 2621 транспортное средство
Фото: dsns.gov.ua

15 февраля для обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действует ограничение движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники будут действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей", – говорится в сообщении.

Для расчистки дорог Служба автомобильных дорог привлекла более 1490 человек и 1153 единицы техники. 

По информации ГСЧС, на въездах в Киев продолжают функционировать восемь пунктов обогрева.

"Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС продолжают дежурство 10 человек и шесть единиц техники", – добавили в ведомстве.

Подразделения ГСЧС за сутки высвободили из снежных заносов 373 транспортных средства (с начала непогоды – 2621) и оказали помощь 795 гражданам (5,9 тыс. соответственно).

14 февраля от ГСЧС привлекали более 834 человек личного состава и 249 единиц техники, а с начала непогоды более 4,5 тыс. человек личного состава и 1347 единиц техники.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что на всей территории Украины морозы усилятся и продержатся до 20–21 февраля.

Теги: автомобили, ГСЧС, непогода, снег, ограничения, дороги, автомобиль, грузовик
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