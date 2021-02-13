Морозы в Украине продержатся до 21 февраля – синоптик

13–14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Снегопадов и ледяных дождей на следующей неделе синоптики не обещают Фото: pixabay.com

В ближайшие сутки на всей территории Украины похолодает, а на следующей неделе морозы усилятся и продержатся до 20–21 февраля. Об этом 12 февраля в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Сериал из южных циклонов закончится – снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится. 13–14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения", – отметила она.

В отдельных регионах возможен снег, на дорогах – гололедица. Температура воздуха ночью ожидается -10...-16 °С, днем -5...-11 °С. В Крыму и Закарпатье - 2...+2 °С.

"13 февраля в Украине будет преобладать северо-западный ветер, он будет сильным, некомфортным, со штормовыми порывами", – сообщила Диденко.

В Киеве на выходных будет холодно: ночью -12...-14 °С, днем -7...-10 °С. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег.

Из-за сложных условий утром 12 февраля в Украине без света оставались 86 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

По информации Укргидрометцентра, самый большой снежный покров на 12 февраля образовался в Ивано-Франковской области – 112 см, а также в Ужгороде – 87 см.