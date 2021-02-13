ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Морозы в Украине продержатся до 21 февраля – синоптик

13–14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Снегопадов и ледяных дождей на следующей неделе синоптики не обещают
Снегопадов и ледяных дождей на следующей неделе синоптики не обещают
Фото: pixabay.com

В ближайшие сутки на всей территории Украины похолодает, а на следующей неделе морозы усилятся и продержатся до 20–21 февраля. Об этом 12 февраля в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Сериал из южных циклонов закончится – снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится. 13–14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения", – отметила она.

В отдельных регионах возможен снег, на дорогах – гололедица. Температура воздуха ночью ожидается -10...-16  °С, днем -5...-11 °С. В Крыму и Закарпатье - 2...+2 °С.

"13 февраля в Украине будет преобладать северо-западный ветер, он будет сильным, некомфортным, со штормовыми порывами", – сообщила Диденко.

В Киеве на выходных будет холодно: ночью -12...-14 °С, днем -7...-10 °С. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4221680921195187

Из-за сложных условий утром 12 февраля в Украине без света оставались 86 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

По информации Укргидрометцентра, самый большой снежный покров на 12 февраля образовался в Ивано-Франковской области – 112 см, а также в Ужгороде – 87 см.

Теги: Украина, погода, снегопад, непогода, циклон, гололед, морозы, синоптики, прогноз погоды, Наталья Диденко, ветер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Малинин сообщил о рождении внука
Малинин сообщил о рождении внука
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS