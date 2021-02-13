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В ряде областей Украины 13 февраля ожидаются метели, на дорогах – гололедица – ГСЧС

Метели 13 февраля ожидаются в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В Украине ожидается ухудшение погоды
В Украине ожидается ухудшение погоды
Фото: ДСНС України / Facebook

В Украине 13 февраля в ряде областей ожидаются сложные погодные условия, которые могут привести к нарушениям движения транспорта или его остановке. Об этом предупредила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"13 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях – метель", – говорится в сообщении.

На дорогах большинства областей ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению, а на отдельных участках дорог и улиц – к прекращению движения автотранспорта. ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы коммунальные службы могли своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега", - заявили в ГСЧС.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в ближайшие сутки на всей территории Украины похолодает, а на следующей неделе морозы усилятся и продержатся до 20–21 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, погода, Ровенская область, Винницкая область, Киевская область, Харьковская область, снегопад, непогода, Житомирская область, Черкасская область, гололед, ветер
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