В ряде областей Украины 13 февраля ожидаются метели, на дорогах – гололедица – ГСЧС

Метели 13 февраля ожидаются в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Украине 13 февраля в ряде областей ожидаются сложные погодные условия, которые могут привести к нарушениям движения транспорта или его остановке. Об этом предупредила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"13 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях – метель", – говорится в сообщении.

На дорогах большинства областей ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению, а на отдельных участках дорог и улиц – к прекращению движения автотранспорта. ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы коммунальные службы могли своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега", - заявили в ГСЧС.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в ближайшие сутки на всей территории Украины похолодает, а на следующей неделе морозы усилятся и продержатся до 20–21 февраля.