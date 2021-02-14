Житель Черниговской области заявил об убийстве отчима, чтобы ему почистили снег

34-летнему жителю села Грибова Рудня Черниговской области не понравилось, что у его доме не почищен снег. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве, сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Юлия Ковтун.

Мужчина заявил, что к его дому на легковом транспорте не проехать Фото: depositphotos.com

Житель села Грибова Рудня Черниговской области 13 февраля около 21.00 сообщил полиции, что убил своего отчима. Позже выяснилось, что он соврал, так как был недоволен тем, что около его дома не почистили снег. Об этом 14 февраля "Суспільне" сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Юлия Ковтун.

Заявитель сообщил полиции, что ударил отчима ножом в область грудной клетки, вследствие чего последний перестал дышит, рассказала Ковтун. По ее словам, больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил. Он просил отправить наряд полиции и специальную технику. Пояснив, что к его дому на легковом транспорте не проехать.

По прибытию на место вызова группа патрульных полицейских, выяснила, что 34-летнему заявителю не понравилось, что у его доме не почищен снег. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве.

На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Ему грозит штраф в размере от 51 до 119 грн, говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что 14 февраля на всей территории Украины похолодает, а на следующей неделе морозы усилятся и продержатся до 20–21 февраля.