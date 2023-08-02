Водитель Mercedes протаранил ворота посольства РФ в Молдове и скрылся с места ДТП

Отмечается, что автомобиль обнаружили на трассе, ведущей в Страшены.
Когда полиция догнала водителя авто и попросила его остановиться, он продолжил движение и по пути повредил еще две машины.
Полицейским удалось остановить нарушителя возле Страшен (около 20 км от Кишинева).
В ДТП никто не пострадал.
Это не первый инцидент у российского посольства в Молдове. 7 октября прошлого года гражданин России сделал на воротах посольства РФ в Кишиневе надпись: [президент РФ Владимир] "Путин – убийца". Суд выписал ему штраф.