Водитель Mercedes протаранил ворота посольства РФ в Молдове и скрылся с места ДТП

7 октября прошлого года гражданин России сделал на воротах посольства РФ в Кишиневе надпись: "Путин – убийца" Фото: Консульский отдел Посольства России в Молдавии / Facebook (иллюстративное)

Отмечается, что автомобиль обнаружили на трассе, ведущей в Страшены.

Когда полиция догнала водителя авто и попросила его остановиться, он продолжил движение и по пути повредил еще две машины.

Полицейским удалось остановить нарушителя возле Страшен (около 20 км от Кишинева).

В ДТП никто не пострадал.