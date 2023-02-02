Международная федерация журналистов рассмотрит исключение представителей РФ

Представители Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии объявили о планах выйти из Международной федерации журналистов, писало 31 января агентство Reuters.
Эти страны обвинили МФЖ в давней недемократической практике, неэтичных финансовых операциях и в том, что она позволила представителям российских государственных СМИ оставаться членами организации.
В МФЖ заявили, что сожалеют о таком решении стран и готовы обсудить все претензии этих стран для поиска решения.
В частности, в вопросе России МФЖ напомнил, что осуждает Союз журналистов России за создание отделений в оккупированных Россией областях Украины.
Федерация отметила, что действия российского отделения подпадает под статью 16 устава МФЖ и может привести к приостановке деятельности и, в конечном итоге, исключению РФ. Генеральному секретарю МФЖ поручили расследовать создание российским союзом филиалов и отчитаться перед исполнительным комитетом.
"Отчет генерального секретаря будет представлен административному комитету 9 февраля и рассмотрен внеочередной сессией исполнительного комитета 22 февраля, на которой имеют право приостановить деятельность Союза журналистов России", – заявили в организации.
В октябре 2022 года украинские журналистские организации призвали Международную федерацию журналистов лишить членства и осудить Союз журналистов России. Основная причина – российский союз журналистов создал свои ячейки на временно оккупированных украинских территориях – в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.