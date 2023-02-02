Международная федерация журналистов рассмотрит исключение представителей РФ

Россию могут лишить членства в Международной федерации журналистов Фото: depositphotos.com

Представители Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии объявили о планах выйти из Международной федерации журналистов, писало 31 января агентство Reuters.

Эти страны обвинили МФЖ в давней недемократической практике, неэтичных финансовых операциях и в том, что она позволила представителям российских государственных СМИ оставаться членами организации.

В МФЖ заявили, что сожалеют о таком решении стран и готовы обсудить все претензии этих стран для поиска решения.

В частности, в вопросе России МФЖ напомнил, что осуждает Союз журналистов России за создание отделений в оккупированных Россией областях Украины.

Федерация отметила, что действия российского отделения подпадает под статью 16 устава МФЖ и может привести к приостановке деятельности и, в конечном итоге, исключению РФ. Генеральному секретарю МФЖ поручили расследовать создание российским союзом филиалов и отчитаться перед исполнительным комитетом.

"Отчет генерального секретаря будет представлен административному комитету 9 февраля и рассмотрен внеочередной сессией исполнительного комитета 22 февраля, на которой имеют право приостановить деятельность Союза журналистов России", – заявили в организации.