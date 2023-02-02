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Международная федерация журналистов рассмотрит исключение представителей РФ

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Россию могут лишить членства в Международной федерации журналистов
Россию могут лишить членства в Международной федерации журналистов
Фото: depositphotos.com

Международная федерация журналистов 1 февраля заявила, что рассмотрит возможность исключения России из организации. Такое решение было принято после того, как четыре страны – участницы МФЖ объявили об уходе из федерации, в том числе из-за присутствия в организации страны-агрессора. Об этом говорится в заявлении на сайте МФЖ,

Представители Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии объявили о планах выйти из Международной федерации журналистов, писало 31 января агентство Reuters.

Эти страны обвинили МФЖ в давней недемократической практике, неэтичных финансовых операциях и в том, что она позволила представителям российских государственных СМИ оставаться членами организации.

В МФЖ заявили, что сожалеют о таком решении стран и готовы обсудить все претензии этих стран для поиска решения.

В частности, в вопросе России МФЖ напомнил, что осуждает Союз журналистов России за создание отделений в оккупированных Россией областях Украины. 

Федерация отметила, что действия российского отделения подпадает под статью 16 устава МФЖ и может привести к приостановке деятельности и, в конечном итоге, исключению РФ. Генеральному секретарю МФЖ поручили расследовать создание российским союзом филиалов и отчитаться перед исполнительным комитетом.

"Отчет генерального секретаря будет представлен административному комитету 9 февраля и рассмотрен внеочередной сессией исполнительного комитета 22 февраля, на которой имеют право приостановить деятельность Союза журналистов России", – заявили в организации.

Контекст:

В октябре 2022 года украинские журналистские организации призвали Международную федерацию журналистов лишить членства и осудить Союз журналистов России. Основная причина – российский союз журналистов создал свои ячейки на временно оккупированных украинских территориях – в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, журналисты, Союз журналистов России, членство
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