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Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле

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В результате антиправительственных акций в Венесуэле погибли сотни человек
В результате антиправительственных акций в Венесуэле погибли сотни человек
Фото: depositphotos.com

Международный уголовный суд (МУС) начал расследование по иску о возможных преступлениях против человечности в Венесуэле в 2017 году. Об этом после подписания меморандума о взаимопонимании между правительством республики и МУС заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает 3 ноября RCN radio.

"Прокурор МУС завершил предварительное рассмотрение ситуации в Венесуэле и решил, что необходимо начать расследование для установления истины в соответствии с Римским статутом", – сказано в меморандуме.

В 2018 году прокуратура МУС объявила об открытии предварительного расследования с целью определить, есть ли основания для проведения расследования в отношении предполагаемых виновных в преступлениях против человечества.

Речь идет об антиправительственных акциях протеста в 2017 году, в результате которых погибли сотни человек.

Контекст:

Протесты в Венесуэле начались после того, как в марте 2017 года Верховный суд лишил парламент страны законодательных полномочий, взяв на неопределенный срок его обязанности на себя. 

В июне 2017-го правительственные войска в Венесуэле открыли огонь по протестующим, которые пытались прорваться на авиабазу в восточной части Каракаса. 

В том же месяце группа вооруженных людей напала на здание парламента этой страны, а бывший пилот министра внутренних дел Венесуэлы захватил вертолет и атаковал здание Верховного суда.

В июле 2017 года США пригрозили "мощными и быстрыми экономическими действиями" в адрес Венесуэлы, если Мадуро проведет учредительное собрание для изменения конституции страны, а также ввели санкции в отношении 13 чиновников Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро

В августе американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает "военного варианта" в Венесуэле, и отказался разговаривать с Мадуро до восстановления демократии в этой стране. 

Теги: протесты, Венесуэла, Николас Мадуро, суды, Международный уголовный суд, акции протеста
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