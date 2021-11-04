Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле

В результате антиправительственных акций в Венесуэле погибли сотни человек Фото: depositphotos.com

"Прокурор МУС завершил предварительное рассмотрение ситуации в Венесуэле и решил, что необходимо начать расследование для установления истины в соответствии с Римским статутом", – сказано в меморандуме.

В 2018 году прокуратура МУС объявила об открытии предварительного расследования с целью определить, есть ли основания для проведения расследования в отношении предполагаемых виновных в преступлениях против человечества.

Речь идет об антиправительственных акциях протеста в 2017 году, в результате которых погибли сотни человек.