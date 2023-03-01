ГОРДОН
 
 
МИР

Министр транспорта Греции подал в отставку из-за столкновения поездов, вследствие которого погибло 38 человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Караманлис отметил, что берет на себя политическую ответственность за произошедшую аварию
Караманлис отметил, что берет на себя политическую ответственность за произошедшую аварию
Фото: EPA

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения поездов, в результате чего погибло по меньшей мере 38 человек. Об этом министр написал 1 марта в Facebook.

"Дело в том, что мы приняли греческую железную дорогу в состоянии, не соответствующем ХХІ веку. За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить подобную аварию", – отметил он.

Караманлис добавил, что берет на себя политическую ответственность за произошедшую аварию.

"По этой причине я заявляю о своей отставке с поста министра инфраструктуры и транспорта. Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли из жизни, и взяв на себя ответственность за непреходящие ошибки греческого государства и политической системы", – написал министр.

https://www.facebook.com/kostaskaramanlis.gr/posts/pfbid026F3JNxf3KXDoFqsTrrgdkfBdh1TWLtE4PHMozQUuspD4xuwWCq6odsLkaoB7nRVMl

Контекст:

В Греции вечером 28 февраля столкнулись два поезда – пассажирский поезд, следовавший в Салоники, столкнулся с коммерческим поездом, идущим в противоположном направлении. 

Поезда двигались навстречу друг другу по одному и тому же пути, что привело к столкновению. Погибло 38 человек, 85 ранены.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: транспорт, Греция, авария, раненые, отставка, поезда, инфраструктура, столкновение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
Галина ГРИШИНА
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко после общественных протестов
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко после общественных протестов
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
Галина ГРИШИНА
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Галина ГРИШИНА
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
Галина ГРИШИНА
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
Галина ГРИШИНА
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
Галина ГРИШИНА
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Галина ГРИШИНА
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (76224)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (61284)
3
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (50652)
4
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (42838)
5
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (35514)
6
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (35253)
7
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (33850)
8
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (23901)
 
 
 
 