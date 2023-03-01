Министр транспорта Греции подал в отставку из-за столкновения поездов, вследствие которого погибло 38 человек

"Дело в том, что мы приняли греческую железную дорогу в состоянии, не соответствующем ХХІ веку. За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить подобную аварию", – отметил он.
Караманлис добавил, что берет на себя политическую ответственность за произошедшую аварию.
"По этой причине я заявляю о своей отставке с поста министра инфраструктуры и транспорта. Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли из жизни, и взяв на себя ответственность за непреходящие ошибки греческого государства и политической системы", – написал министр.
В Греции вечером 28 февраля столкнулись два поезда – пассажирский поезд, следовавший в Салоники, столкнулся с коммерческим поездом, идущим в противоположном направлении.
Поезда двигались навстречу друг другу по одному и тому же пути, что привело к столкновению. Погибло 38 человек, 85 ранены.