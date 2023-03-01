Министр транспорта Греции подал в отставку из-за столкновения поездов, вследствие которого погибло 38 человек

Караманлис отметил, что берет на себя политическую ответственность за произошедшую аварию Фото: EPA

"Дело в том, что мы приняли греческую железную дорогу в состоянии, не соответствующем ХХІ веку. За эти 3,5 года мы приложили все усилия, чтобы улучшить эту реальность. К сожалению, этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить подобную аварию", – отметил он.

Караманлис добавил, что берет на себя политическую ответственность за произошедшую аварию.

"По этой причине я заявляю о своей отставке с поста министра инфраструктуры и транспорта. Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли из жизни, и взяв на себя ответственность за непреходящие ошибки греческого государства и политической системы", – написал министр.