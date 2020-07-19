"Минут 10 так висят". В Нальчике заклинило аттракцион, люди висели вниз головами. Видео
18 июля в парке аттракционов российского Нальчика произошла поломка карусели; пассажиры застряли в поднявшейся кабине и провисели там некоторое время вниз головой, сообщает "Российская газета". Пострадавшие и прохожие отреагировали на инцидент довольно спокойно – никто не кричал и не звал на помощь. На видеоролике, снятом очевидцами, слышно, как женщина произносит: "Да уже минут 10 так висят". В администрации парка причиной заклинивания механизма назвали перебои с электроэнергией. Всем, кто находился в карусели в момент неисправности, предложили бонусы.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.