Минюст США просит Верховный суд заблокировать новый закон Техаса об абортах

Министерство попросило Высокий суд отменить решение федерального апелляционного суда, который позволил Техасу продолжать применять строжайшие в стране ограничения на аборты. О своих намерениях ведомство объявило в прошлую пятницу, 15 октября.

В своем обращении к суду ведомство заявило, что закон Техаса противоречит основным решениям Верховного суда о правах на аборт, "запрещая аборты задолго до того, как многие женщины даже осознают, что они беременны".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 18 октября, что президент США Джо Байден будет защищать права на аборт и что министерство юстиции возглавит усилия по обеспечению женщинам "доступа к основным правам, которые они имеют для защиты собственного здоровья".