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Минюст США просит Верховный суд заблокировать новый закон Техаса об абортах

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Действие закона о запрете абортов временно приостанавливали
Действие закона о запрете абортов временно приостанавливали
Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции США направило в Верховный суд просьбу о блокировке нового закона штата Техас, который запрещает аборты. Об этом 18 октября сообщил канал ABC News.

Министерство попросило Высокий суд отменить решение федерального апелляционного суда, который позволил Техасу продолжать применять строжайшие в стране ограничения на аборты. О своих намерениях ведомство объявило в прошлую пятницу, 15 октября.

В своем обращении к суду ведомство заявило, что закон Техаса противоречит основным решениям Верховного суда о правах на аборт, "запрещая аборты задолго до того, как многие женщины даже осознают, что они беременны".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 18 октября, что президент США Джо Байден будет защищать права на аборт и что министерство юстиции возглавит усилия по обеспечению женщинам "доступа к основным правам, которые они имеют для защиты собственного здоровья".

Контекст:

С 1 сентября в штате Техас вступил в силу закон, запрещающий проводить аборты после шести недель беременности. На таком сроке женщины обычно еще даже не знают о своей беременности, отмечает NPR. Закон не делает исключений для случаев изнасилования или инцеста.

Также закон позволяет частным лицам подавать в суд на поставщиков услуг по прерыванию беременности и всех, кто помогает женщине сделать аборт, включая тех, кто подвозит женщину в клинику или оказывает финансовую помощь для прерывания беременности. 

С тех пор как закон вступил в силу, женщинам Техаса пришлось массово ездить в соседние штаты, чтобы сделать там аборт, отмечает ABC. Поставщики услуг по прерыванию беременности в Техасе утверждают, что некоторые клиники могут быть закрыты навсегда из-за этого закона.

7 октября федеральный судья окружного суда в Остине приостановил действие закона. Однако уже на следующий день апелляционный суд Пятого округа выдал временное постановление, позволяющее судам штата Техас принимать иски в соответствии с новым законом.

Теги: США, аборт, Техас, минюст США, суд
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