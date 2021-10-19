Минюст США просит Верховный суд заблокировать новый закон Техаса об абортах

Министерство попросило Высокий суд отменить решение федерального апелляционного суда, который позволил Техасу продолжать применять строжайшие в стране ограничения на аборты. О своих намерениях ведомство объявило в прошлую пятницу, 15 октября.
В своем обращении к суду ведомство заявило, что закон Техаса противоречит основным решениям Верховного суда о правах на аборт, "запрещая аборты задолго до того, как многие женщины даже осознают, что они беременны".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 18 октября, что президент США Джо Байден будет защищать права на аборт и что министерство юстиции возглавит усилия по обеспечению женщинам "доступа к основным правам, которые они имеют для защиты собственного здоровья".
С 1 сентября в штате Техас вступил в силу закон, запрещающий проводить аборты после шести недель беременности. На таком сроке женщины обычно еще даже не знают о своей беременности, отмечает NPR. Закон не делает исключений для случаев изнасилования или инцеста.
Также закон позволяет частным лицам подавать в суд на поставщиков услуг по прерыванию беременности и всех, кто помогает женщине сделать аборт, включая тех, кто подвозит женщину в клинику или оказывает финансовую помощь для прерывания беременности.
С тех пор как закон вступил в силу, женщинам Техаса пришлось массово ездить в соседние штаты, чтобы сделать там аборт, отмечает ABC. Поставщики услуг по прерыванию беременности в Техасе утверждают, что некоторые клиники могут быть закрыты навсегда из-за этого закона.
7 октября федеральный судья окружного суда в Остине приостановил действие закона. Однако уже на следующий день апелляционный суд Пятого округа выдал временное постановление, позволяющее судам штата Техас принимать иски в соответствии с новым законом.