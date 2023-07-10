Мирзиеев снова стал президентом Узбекистана

Досрочные президентские выборы позволили Мирзиееву остаться у власти до 2037 года Фото: EPA

Кандидатура Мирзиеева была выдвинута партией УзЛиДеП и поддержана партией "Миллий тиклан", говорится в сообщении.

За действующего президента проголосовали 13 млн 625 тыс. 55 человек, объявил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

Как отмечает “Радио Озодлик”, в выборах приняли участие 15 млн 651 тыс. 405 избирателей, или 79,88% от общего количества в более чем 19,5 млн человек.

Теперь, согласно изменениям в конституции страны, срок полномочий президента составляет семь лет, а Мирзиеев обнулил свои президентские сроки.

Представители международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в промежуточном отчете о ходе избирательной кампании заявили, что она "протекает вяло", а это отражает "отсутствие оппозиции действующему президенту", пишет “Радио Озодлик”.



