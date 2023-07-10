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Мирзиеев снова стал президентом Узбекистана

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Досрочные президентские выборы позволили Мирзиееву остаться у власти до 2037 года
Досрочные президентские выборы позволили Мирзиееву остаться у власти до 2037 года
Фото: EPA

На досрочных выборах президента Узбекистана, которые состоялись 9 июля, победил действующий президент страны Шавкат Мирзиеев, набрав 87,05% голосов. Об этом сообщает “Радио Озодлик” 10 июля.

Кандидатура Мирзиеева была выдвинута партией УзЛиДеП и поддержана партией "Миллий тиклан", говорится в сообщении.

За действующего президента проголосовали 13 млн 625 тыс. 55 человек, объявил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев. 

Как отмечает “Радио Озодлик”, в выборах приняли участие 15 млн 651 тыс. 405 избирателей, или 79,88% от общего количества в более чем 19,5 млн человек. 

Теперь, согласно изменениям в конституции страны, срок полномочий президента составляет семь лет, а Мирзиеев обнулил свои президентские сроки.

Представители международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в промежуточном отчете о ходе избирательной кампании заявили, что она "протекает вяло", а это отражает "отсутствие оппозиции действующему президенту", пишет “Радио Озодлик”.


Контекст:

8 мая президент Узбекистана Мирзиеев объявил, что в стране пройдут досрочные президентские выборы. Это решение глава государства принял через неделю после объявления результатов референдума об изменениях в конституции, которые 90,2% граждан поддержали. 

Мирзиеев отметил четыре причины для проведения выборов. Среди них – реформа всех ветвей власти и обновление конституции страны. Также он заявил, что народ Узбекистана ждет от власти "крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах", а "в нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития". 

Досрочные президентские выборы позволили Мирзиееву остаться у власти до 2037 года, подчеркивало "Радио Озодлик". Согласно их информации, "наблюдатели с самого начала исходили из того, что основной целью референдума было продление президентского срока Мирзиеева".

Он встал во главе государства в 2016 году, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, правившего страной 26 лет, сообщала "Русская служба ВВС".

Теги: конституция, выборы, оппозиция, ОБСЕ, Узбекистан, президент, Шавкат Мирзиеев
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