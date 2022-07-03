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В Узбекистане прошли массовые акции протеста из-за поправок в конституцию. Видео, фото

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Многотысячные акции прошли в Каракалпакстане из-за риска, что автономная республика может лишиться своего статуса
Многотысячные акции прошли в Каракалпакстане из-за риска, что автономная республика может лишиться своего статуса
Скриншот: MAKAN.UZ / Telegram

В Узбекистане 1 июля начались массовые протесты, вызванные публикацией нового проекта конституции страны, сообщает "Радио Озодлик".

На протесты вышли жители Республики Каракалпакстан – автономии в составе Узбекистана. Причина в том, что из новой конституции (проект был опубликован 26 июня) предложили исключить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава республики. В первоначальной редакции говорится что "суверенная Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан" и ее суверенитет охраняет Узбекистан, в новой слова суверенитет нет вовсе.

Каракалпакстан занимает 40% территории Узбекистана, при этом в регионе живет около 7% населения – около 2 млн человек, отмечает "Радио Озодлик".

В столице Каракалпакстана Нукусе на массовую демонстрацию вышли десятки тысяч людей. Видео и фото протестов, состоявшихся 1-го и 2 июля, опубликовали издания Orda.kz. и Makan.uz.

В Нукусе 2 июля не было интернета, отмечает портал Orda.kz.

Власти Каракалпакстана назвали "беспорядками" акции протестов и заявили, что организаторы митингов собрали граждан на площади перед комплексом административных зданий в Нукусе, "предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", добавляет "Радио Озодлик".

В тот же день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в Facebook. По его словам, президент выступил за то, чтобы статьи 70, 71, 72, 74 и 75 конституции Узбекистана, где идет речь о статусе Каракалпакстан, не менять – оставить в прежней редакции.

С 3 июля в Каракалпакстане ввели режим чрезвычайного положения, отметил Асадов. По его словам, ситуация в регионе "возвращается в нормальное русло".

Издание "Хук" опубликовало видеохронику происходящего в регионе в последние дни. В посте отмечается, что въезды и выезды из Нукуса закрыты, а протестующие жгли покрышки.

По предварительной информации СМИ, силовики задерживали протестующих и, вероятно, применяли к ним спецсредства, есть раненые.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: протесты, митинг, Узбекистан, суверенитет, Шавкат Мирзиеев, демонстрации, акции протеста
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