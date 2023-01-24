"За последний год мы внесли некоторые изменения в образы наших любимых говорящих конфет. Мы не были уверены, что их кто-то вообще заметит. И мы точно не думали, что это решение взорвет интернет. Но теперь мы понимаем: даже обувь конфеты может быть разъединяющей", – говорится в заявлении.

В связи с этим M&Mʼs решил временно прекратить использовать говорящие конфеты в своей рекламной кампании. Вместо них лицом рекламной кампании станет американская актриса и комик Майя Рудольф.

We’re so excited to welcome Maya Rudolph! Our new Chief of Fun already has so much planned. pic.twitter.com/jYbY0M0sh0 — M&M'S (@mmschocolate) January 23, 2023