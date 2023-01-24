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M&Mʼs отказался от использования разговаривающих конфет в своей рекламе из-за скандала с редизайном

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Скандал с редизайном M&amp;M's разгорелся в январе 2021 года
Скандал с редизайном M&M's разгорелся в январе 2021 года
Скриншот: M&M'S Chocolate / YouTube

Бренд M&Mʼs временно перестанет использовать в своей рекламе фирменные говорящие конфеты. Об этом M&Mʼs сообщил 23 января в Twitter.

"За последний год мы внесли некоторые изменения в образы наших любимых говорящих конфет. Мы не были уверены, что их кто-то вообще заметит. И мы точно не думали, что это решение взорвет интернет. Но теперь мы понимаем: даже обувь конфеты может быть разъединяющей", – говорится в заявлении.

В связи с этим M&Mʼs решил временно прекратить использовать говорящие конфеты в своей рекламной кампании. Вместо них лицом рекламной кампании станет американская актриса и комик Майя Рудольф.

Контекст:

Смена рекламной политики бренда связана со скандалом, который разгорелся в начале 2022 года. 19 января компания Mars, владеющая брендом, объявила о редизайне говорящих конфет. По заявлению компании, анимированные конфеты слегка изменятся внешне, станут более современными и получат более детализированные личности.

Изменение, которое больше всего взбудоражило общественность, касалось обуви двух женских персонажей – зеленой и коричневой конфет, отмечает Cnet. У зеленой гоу-гоу-сапоги на высоком каблуке сменились на кроссовки, а у коричневой вместо туфель на шпильках появились туфли на низком каблуке.

Эти изменения подверглись резкой критике со стороны как феминистических организаций, так и ультраправых консерваторов. Например, на Washington Post в январе 2022-го вышла колонка под названием "Изменения M&M's не прогрессивны. Верните зеленой ее сапоги". Автор критиковал бренд за то, что пока мужским персонажам меняли характеры (красный стал добрее, а оранжевый признал, что имеет проблемы с тревожностью), женским персонажам дали новую обувь.

Кроме того, на сайте Change.org появилась петиция с требованием вернуть "сексуальную" зеленую M&M's. Она набрала более 20 тыс. подписей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: реклама, скандал, конфеты, бренд, кроссовки, критика, обувь, каблуки, компании, M&Mʼs
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