"За последний год мы внесли некоторые изменения в образы наших любимых говорящих конфет. Мы не были уверены, что их кто-то вообще заметит. И мы точно не думали, что это решение взорвет интернет. Но теперь мы понимаем: даже обувь конфеты может быть разъединяющей", – говорится в заявлении.
A message from M&M'S. pic.twitter.com/EMucEBTd9o— M&M'S (@mmschocolate) January 23, 2023
В связи с этим M&Mʼs решил временно прекратить использовать говорящие конфеты в своей рекламной кампании. Вместо них лицом рекламной кампании станет американская актриса и комик Майя Рудольф.
We’re so excited to welcome Maya Rudolph! Our new Chief of Fun already has so much planned. pic.twitter.com/jYbY0M0sh0— M&M'S (@mmschocolate) January 23, 2023
Смена рекламной политики бренда связана со скандалом, который разгорелся в начале 2022 года. 19 января компания Mars, владеющая брендом, объявила о редизайне говорящих конфет. По заявлению компании, анимированные конфеты слегка изменятся внешне, станут более современными и получат более детализированные личности.
Изменение, которое больше всего взбудоражило общественность, касалось обуви двух женских персонажей – зеленой и коричневой конфет, отмечает Cnet. У зеленой гоу-гоу-сапоги на высоком каблуке сменились на кроссовки, а у коричневой вместо туфель на шпильках появились туфли на низком каблуке.
Эти изменения подверглись резкой критике со стороны как феминистических организаций, так и ультраправых консерваторов. Например, на Washington Post в январе 2022-го вышла колонка под названием "Изменения M&M's не прогрессивны. Верните зеленой ее сапоги". Автор критиковал бренд за то, что пока мужским персонажам меняли характеры (красный стал добрее, а оранжевый признал, что имеет проблемы с тревожностью), женским персонажам дали новую обувь.
Кроме того, на сайте Change.org появилась петиция с требованием вернуть "сексуальную" зеленую M&M's. Она набрала более 20 тыс. подписей.