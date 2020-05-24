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Музеи Ватикана откроются с 1 июня. Вход только по записи

На входах в музеи на территории Ватикана посетителям будут измерять температуру.

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В музеи Ватикана будут пускать только по предварительной записи
В музеи Ватикана будут пускать только по предварительной записи
Фото: EPA

Музеи, расположенные на территории Ватикана, с 1 июня откроются для посетителей после почти трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает "Радіо Ватикану".

В связи с тем, что пандемия коронавируса еще не завершилась, Ватикан изменил порядок посещения музеев. В частности, экскурсии необходимо будет предварительно заказывать на сайте museivaticani.va (на период действия карантина дополнительная плата за предварительный заказ билетов в размере €4 отменена).

На входах в музей у посетителей будут измерять температуру, также обязательно ношение защитной маски.

Бесплатный вход в ватиканские музеи в последнее воскресенье месяца отменен до окончания эпидемии.

Музеи и соборы на территории Ватикана закрыты для посещения с начала марта.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в Ватикане коронавирусом заразились 12 человек, двое из них уже выздоровели.

Теги: Ватикан, эпидемия, музеи, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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