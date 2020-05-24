Музеи Ватикана откроются с 1 июня. Вход только по записи

Музеи, расположенные на территории Ватикана, с 1 июня откроются для посетителей после почти трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает "Радіо Ватикану".
В связи с тем, что пандемия коронавируса еще не завершилась, Ватикан изменил порядок посещения музеев. В частности, экскурсии необходимо будет предварительно заказывать на сайте museivaticani.va (на период действия карантина дополнительная плата за предварительный заказ билетов в размере €4 отменена).
На входах в музей у посетителей будут измерять температуру, также обязательно ношение защитной маски.
Бесплатный вход в ватиканские музеи в последнее воскресенье месяца отменен до окончания эпидемии.
Музеи и соборы на территории Ватикана закрыты для посещения с начала марта.
По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в Ватикане коронавирусом заразились 12 человек, двое из них уже выздоровели.